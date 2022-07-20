В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось

Конфликт Людмилы Поргиной и директора театра «Ленком» Марка Варшавера получил продолжение. Варшавер разозлился из-за поступка актрисы, которая оформила больничный лист и улетела на свою дачу в Болгарию. По его словам, тем самым она подставила коллег, ведь в театре Поргина принимает участие в шести спектаклях.

Директор театра не стал молчать и раскрыл доходы вдовы Караченцова в «Ленкоме». Он отметил, что Поргина задействована в массовке и выходит на сцену около 12 раз в год. Гонорар за появление актрисы в спектаклях составляет 30 тысяч рублей. Еще ей положен оклад в 55 тысяч. Таким образом, в месяц Поргина получает сумму, которая и не снилась обычным пенсионерам. И это еще без выплат от государства, положенных 73-летней актрисе по возрасту.

Варшавер подчеркнул в беседе с «Телепрограммой.pro », что многие коллеги Поргиной в других театрах страны не могут и мечтать о таких заработках. Поэтому поведение актрисы его разочаровывает.