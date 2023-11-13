Обычным людям не понять: на что идут космонавты, чтобы помыться без душа

Исследования космоса овеяны романтическими представлениями. В фильмах и на страницах романов астронавты предстают настоящими героями, которые не боятся опасностей неизведанного. При этом на самом деле их жизнь на корабле состоит из десятков неудобств, о которых не догадываются обычные люди.

Даже обычное мытье головы в космосе выглядит совершенно иначе.

Дело в том, что вода в невесомости принимает шарообразную форму. И космонавтам приходится ловить ее и специально втирать в голову. А из-за ограниченного количества жидкости и других особенностей они не могут использовать обычный «земной» шампунь. В волосы они втирают специальную жидкость, остатки которой просто вытирают махровым полотенцем, и вновь промывают голову.

После этого астронавты оставляют волосы сохнуть естественным путем. И система фильтрации воздуха собирает остатки жидкости, которые потом используются или вновь в душе или для питья, пройдя через систему очистки.