Обычные люди в это место ходят каждый день: обомлеете, узнав, где снимали «Фабрику звезд»

Москвичи могут прийти туда в любое время.

Из всех телепроектов для молодых исполнителей зрителям больше всего запомнилась «Фабрика звезд». Отличительной чертой этого шоу были трансляции из так называемого звездного дома, которые превратили обычное соревнование начинающих исполнителей в настоящее реалити.

Дом, в котором жили исполнители, находился на Дмитровском шоссе. К сожалению, посетить это легендарное место уже не получится — на его месте открыли обыкновенный супермаркет. Участник пятого сезона «Фабрики» Влад Соколовский рассказал, что недавно побывал на месте, где провел несколько самых значимых месяцев своей жизни.

Проходя по супермаркету, он увидел рыбный отдел и понял, что именно там он спал во время участия в проекте. Об этом певец рассказал на интервью YouTube-каналу Александра Добровинского.

Многие поклонники будут разочарованы, узнав, что не смогут отправиться на экскурсию в звездный дом. Зато прийти на место, где разгорались главные страсти проекта, теперь может каждый. И абсолютно бесплатно.