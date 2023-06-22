Обычные дети его побаиваются: каким растет мальчик-Геркулес из простой русской семьи

Костя из Санкт-Петербурга уже в один год установил рекорд. Малыша признали самым крупным ребенком в России для своего возраста: уже тогда его вес составлял 23,5 кило, а рост — 98 см.

Мальчик-Геркулес продолжает расти и шокировать не только родных. Например, в садике четырехлетнего рослого Костю попросту боятся: он отличается бойким характером и не дает себя в обиду.

После того как о необычном ребенке написали СМИ, на его мать Наталью Касьяненко обрушились с травлей. Хейтеры твердили, что женщина не заботится о своем сыне и подвергает его здоровье большой опасности. Однако на самом деле это не так.

Наталья не раз показывала наследника врачам. Обследования показали, что мальчик, хоть и заметно отличается от своих сверстников, но абсолютно здоров.

Костя хорошо разговаривает, умеет считать, уже знает многие буквы, поет, танцует — растет активным и творческим ребенком. Малыш не чувствует себя особенным: его совсем не волнует тот факт, что приходится носить одежду и обувь, которые подошли бы ученику начальной школы.