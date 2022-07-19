Обычному россиянину не по карману: Меладзе анонсировал концерт в столице

Только недавно 57-летний Валерий Меладзе заявлял о своем намерении больше не выступать на сцене и вернуться к первой профессии. В соцсетях он рассказал, что в свое время получил образование в сфере очистки воды и гидросооружений. Но, по всей видимости, долго заниматься инженерным делом и наукой Меладзе не захотел. В Сети уже анонсируют новое выступление артиста в столице.

Концерт певца пройдет в следующем году 8 марта на популярной площадке в концертном зале Барвихи. Билеты на выступление артиста обычному россиянину не по карману: цены варьируются от 20 до 70 тысяч рублей. Причем, судя по информации на сайте концертного зала, билетов за самую высокую стоимость в продаже почти не осталось.

Пока же Меладзе готовится к концерту в Монако, который состоится уже через пару недель. Чтобы попасть на выступление певца в яхт-клубе, придется заплатить от 40 до 65 тысяч рублей. Как заметили организаторы, на выступление исполнителя приглашена только избранная публика.