Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Обычному россиянину не по карману: Меладзе анонсировал концерт в столице

Обычному россиянину не по карману: Меладзе анонсировал концерт в столице

19 июля 2022 10:07
Обычному россиянину не по карману: Меладзе анонсировал концерт в столице

Певец передумал завершать карьеру.

Только недавно 57-летний Валерий Меладзе заявлял о своем намерении больше не выступать на сцене и вернуться к первой профессии. В соцсетях он рассказал, что в свое время получил образование в сфере очистки воды и гидросооружений. Но, по всей видимости, долго заниматься инженерным делом и наукой Меладзе не захотел. В Сети уже анонсируют новое выступление артиста в столице.

Концерт певца пройдет в следующем году 8 марта на популярной площадке в концертном зале Барвихи. Билеты на выступление артиста обычному россиянину не по карману: цены варьируются от 20 до 70 тысяч рублей. Причем, судя по информации на сайте концертного зала, билетов за самую высокую стоимость в продаже почти не осталось.

Пока же Меладзе готовится к концерту в Монако, который состоится уже через пару недель. Чтобы попасть на выступление певца в яхт-клубе, придется заплатить от 40 до 65 тысяч рублей. Как заметили организаторы, на выступление исполнителя приглашена только избранная публика.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Related video