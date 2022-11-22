Обычная японка вышла замуж за принца: вы обомлеете, узнав, как она это сделала

В азиатских странах неравные браки, когда члены королевской семьи связывают жизнь с простолюдинами, считаются редкостью. Тем интереснее история своенравной Масако, которая стала императрицей и получила прозвище японской Дианы.

Целеустремленная девушка с юных лет знала, чего хочет от жизни. Ее отец был дипломатом, поэтому она смогла пожить во многих европейских странах и даже в России. Такое культурное разнообразие сделало ее непохожей на других азиаток. В 1986 году она узнала, что наследный принц Нарухито собирается подыскать себе невесту, в связи с чем объявил отбор кандидаток.

23-летняя Масако не сомневалась в своих силах и смело записалась на прием. Нарухито влюбился в девушку сразу, а она отвергла ухаживания принца. К тому времени Масако была намерена построить карьеру дипломата и считала брак крушением всех амбиций. Принц два года добивался неприступной красавицы, прежде чем она смягчилась. А в 1993 году они отметили свадьбу. После того как в 2019 году Нарухито возглавил страну, Масако получила титул императрицы Японии.