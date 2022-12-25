Обычная провинциалка: сложно поверить, как самая сексуальная модель выглядела, когда жила в российской глубинке

Маленькая Ирина Шайхлисманова вряд ли могла представить, что когда-то будет музой многих известных кутюрье.

Девочка родилась в провинциальном городе Еманжелинске и была абсолютно обычным ребёнком.

Будущая модель жила как все, а на архивных снимках нет ни одного намёка на гламурную жизнь.

Что касается внешности, то она была милой девочкой, но из-за тёмного цвета кожи пережила унижения и насмешки одноклассников в свой адрес.

Чем старше становилась девушка, тем отчётливее была видна ее привлекательность. После победы в конкурсе красоты ее заметил скаут модельного агентства, и девушка уехала покорять зарубежные модные издания. Так и появилась на популярных обложках и известных показах красавица Ирина Шейк.

Сегодня она не стесняется демонстрировать свою прежнюю жизнь, и всегда помнит о своём происхождении.