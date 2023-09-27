Обычная пенсионерка выиграла миллиард рублей в лотерею: после этого стала самой несчастной

В 2020 году жизнь Надежды Бартош из Подмосковья перевернулась с ног на голову. Дочь пенсионерки нашла в ее машине забытые лотерейные билеты «Столото». Один из них обогатил семейный бюджет на миллиард рублей.

Новость о том, что в стране стало на одного миллиардера больше, быстро облетела СМИ. Россияне наверняка порадовались бы за счастливую победительницу, но тут о ней всплыл факт, показавшийся народу подозрительным.

Выяснилось, что Бартош не обычная женщина, живущая на скромную пенсию, а владелица собственного бизнеса. Хейт, безжалостный и беспощадный, обрушился на предпринимательницу, которую заподозрили в связи с организаторами лотереи и в том, что она купила свою победу.

Журналисты провели независимое расследование, показавшее, что никакого уговора не было: бизнесвумен просто повезло. Между тем жесткая травля навсегда отбила у Надежды желание появляться в публичном пространстве. Несчастная исчезла со всех радаров и отказывается комментировать все, что связано с выигрышем, который принес ей столько проблем.