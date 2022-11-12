Обычная: народ взбесился при виде повзрослевшей россиянки, считавшейся самой красивой девочкой на планете

В 2017 году популярные британские таблоиды назвали шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. Маленькая Настя работает моделью с двух лет и успела побывать лицом многих брендов и рекламных кампаний. Родителей девочки неоднократно критиковали за то, что они лишают малышку детства и создают культ вокруг Насти.

Повзрослевшая Настя Князева все больше походит на обычного подростка – и пользователи Сети считают, что ее красота сильно переоценена.