Обычная: народ взбесился при виде повзрослевшей россиянки, считавшейся самой красивой девочкой на планете
Все дело в богатых родителях.
В 2017 году популярные британские таблоиды назвали шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире. Маленькая Настя работает моделью с двух лет и успела побывать лицом многих брендов и рекламных кампаний. Родителей девочки неоднократно критиковали за то, что они лишают малышку детства и создают культ вокруг Насти.
Повзрослевшая Настя Князева все больше походит на обычного подростка – и пользователи Сети считают, что ее красота сильно переоценена.
«Кто решил, что она самая красивая девочка? Кому родители дали на лапу?», «Просто милашка. Как и все дети на свете», «Нос на пол-лица, глаза по бокам на висках расположены», «Самая обычная девочка, у нас на улице бегают ничем не хуже. Все дети красивые, просто у некоторых родители небогатые», — писали комментаторы.