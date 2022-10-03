Обычная бабуля: внешность Ротару без пластики шокирует многих

Легендарной Софии Ротару уже 75 лет. Но кажется, возрастные изменения никак не коснулись певицы. Причина не только в хорошей генетике.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф в эфире программы «Как стать красивой» рассказал, к каким процедурам прибегала Ротару, чтобы оставаться такой молодой и красивой. По словам эксперта, с лицом Софии Ротару проведена филигранная работа.

«Ей делали операцию на верхнее и нижнее веко, убирали лишнюю кожу, была эндоскопическая подтяжка зоны бровей, была сделана подтяжка лица, подтянута шея», — рассказал Аль-Юсеф.

Но если бы не все эти вмешательства, то красавица Ротару выглядела на свой возраст – как обычная бабушка.