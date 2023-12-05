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Обычай, о котором вы точно не знали: почему цыганским девочкам запрещено касаться вещей в доме

5 декабря 2023 13:30
Обычай, о котором вы точно не знали: почему цыганским девочкам запрещено касаться вещей в доме

Это поверье остается святым и по сей день. 

В цыганских общинах существует древний обычай, согласно которому нижняя часть тела взрослой женщины считается нечистой. Даже мимолетное касание юбкой цыганки может привести к наказанию. В таком случае мужчина вынужден изолироваться от общины, спать и есть отдельно, пока не получит разрешение вернуться назад.

Интересно, что оскверненным может стать не только человек, но и любая вещь, с которой цыганка соприкоснется. Этот обычай приводит к тому, что женщинам запрещено подниматься на второй этаж. Этот запрет тесно связан с глубокими корнями цыганской культуры и продолжает существовать в современных общинах.

Такие специфические обычаи вызывают удивление и возмущение среди современных людей. Но важно помнить, что они являются частью уникальной культуры, которая передается из поколения в поколение. Верность этим традициям вызывает восхищение и заставляет задуматься о разнообразии и богатстве наследия этого диковинного народа.

Фото: Кадр из сериала «Кармелита» 2005–2010
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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