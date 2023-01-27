Обычай, о котором вы не знали: почему наложницы в гареме Сулеймана носили белье с прорезью

Наряды наложниц султана Сулеймана значительно отличались от тех, что были показаны в знаменитом «Великолепном веке». Создатели сериала сознательно сделали все образы более современными, но больше всего они изменили нижнее белье девушек.

Дело в том, что в то время исподнее выглядело совершенно иначе. Девушки обходились полностью без бра. Лишь женщины старшего возраста при необходимости из лент ткани сооружали что-то вроде топов, но молодые наложницы не нуждались в этом предмете гардероба.

Под платьями же они носили шаровары. Их изготовляли их специального тончайшего льна или хлопка, и без них девушки не могли выйти из своей комнаты. При этом на эти штаны было принято надевать другие штаны или платье даже в самые жаркие дни.

При этом портные того времени думали не только о внешнем виде наложниц, но и об их удобствах. Поэтому нижние шаровары неизменно имели прорезь между штанинами. Она облегчала им поход в уборную, так как иногда было практически невозможно полностью раздеться в туалете.