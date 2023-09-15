Обязательно включите в рацион: Мясников назвал лучший продукт, защищающий от рака

Когда речь заходит о профилактике развития онкологических заболеваний, кроме отказа от вредных привычек часто дают рекомендации по питанию. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал сразу несколько продуктов, которые могут предотвращать появление злокачественных новообразований.

В первую очередь специалист посоветовал добавить в свой рацион брокколи. Эта спаржевая капуста богата большим количеством антиоксидантов, которые предупреждают развитие рака. Также не стоит забывать о приправах и специях, которые тоже могут помочь в мерах профилактики. В частности, Александр Мясников рекомендовал не забывать о куркуме. Кроме того, следует обратить внимание на овощи и фрукты красного цвета. Благодаря содержащемуся в них ликопину можно избежать рака простаты. Наконец, врач заявил, что лучшим напитком для предотвращения онкологических заболеваний можно назвать зеленый чай.