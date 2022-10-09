Объявлены «сверхлюди» среди знаков Зодиака: таких всего 3

Внутренний стержень есть у каждого человека. Вот только у одних он слабее и под сильным давлением легко может сломаться, а у других он мощный и способен выдержать любое испытание на прочность. По мнению психологов, некоторые знаки зодиака морально намного сильнее своих соседей по гороскопу. Они стойко и твердо переносят все трудности, которые выпадают на их долю, и восхищают окружающих своей духовной силой. Рассказываем, о каких трех знаках идет речь.

Овен

К числу зодиакальных “сверхлюдей”, безусловно, относится Овен. Представители огненного знака наделены способностью противостоять ударам судьбы, какими бы страшными они ни были. Астрологи говорят, что уроженцы огненного знака сталкиваются с различными проблемами с ранних лет, но не ломаются, а напротив, закаляют таким образом свой дух.

Богатый жизненный опыт позволяет Овну стойко выдерживать испытания и упрямо идти вперед, даже когда сил совсем не остается.

Кстати, физическая выносливость у представителей знака ничуть не уступает моральной - Овны славятся не только стальными нервами, но и своими крепкими мускулами.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, известны своим непростым характером. Они крайне редко открываются другим людям - для того, чтобы завоевать расположение этого знака, нужно с ним пуд соли съесть. При этом у того, кто пытается стать для Скорпиона другом, на определенном этапе может возникнуть ощущение, что этот знак нарочно подвергает его различным испытаниям, зачастую довольно жестоким.

Астрологи говорят, что отчасти это правда - сильному и независимому Скорпиону нравится наблюдать за тем, как человек проходит через различные испытания.

Это помогает ему понять, насколько новый знакомый надежен и достоин ли он скорпионьей дружбы.

Стрелец

Одним из самых сильных и морально устойчивых знаков в гороскопе является Стрелец. Люди, появившиеся на свет под водным знаком, порой кажутся окружающим кем-то вроде роботов. Стрельцы способны молниеносно обрабатывать и запоминать информацию. В сложные моменты они не впадают в панику, а действуют быстро и четко, как профессионалы. Это не может не восхищать, однако сами уроженцы знака ничуть не задирают нос, когда слышат восторженные комментарии и комплименты.