Объявлено главное слово 2022 года - женщинам будет не до смеха

Американцы, которые трудятся над составлением популярного словаря Merriam-Webster, выбрали главное слово этого года. Исследователи остановились на довольно печальном варианте — газлайтинг. Это вид психологического насилия, который берут на вооружение абьюзеры, чтобы подавлять и манипулировать своими жертвами. Они специально говорят неправду, и человеку начинает казаться, что он путает информацию и все забывает, будто медленно сходит с ума.

Выражение впервые было использовано в фильме «Газовый свет» 1938 года, где таким образом муж измывался над супругой. И сейчас женщинам не до смеха от этого слова, ведь именно они чаще всего и становятся жертвами данного явления. Психологи помогают пациентам преодолеть себя и выйти из созависимых отношений.

По мнению составителей словаря, газлайтинг хорошо отражает нынешнее время с частыми фейковыми новостями и теориями заговора. Поэтому и спустя 85 лет после его появления слово оказалось особенно популярно.