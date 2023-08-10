Объявился «тайный муж» Фриске: отец певицы сообщил о неожиданной встрече

Яркая и обольстительная Жанна Фриске за годы своей карьеры смогла привлечь внимание миллионов поклонников. Но далеко не всегда ее фанаты вели себя адекватно. Часто артистка страдала от своей известности.

Например, однажды на экс-солистку «Блестящих» напали грабители в квартире. Ей перебили переносицу, пытаясь выяснить, где она хранит деньги. После того как воры вынесли всю наличность и драгоценности, Фриске вызвала милицию. Однако грабителей так и не нашли.

Певица была вынуждена усилить свою охрану, тем более что число ее преследователей продолжало расти. Даже после смерти Фриске некоторые фанаты не унимались — теперь они одолевают ее родителей-пенсионеров.

Недавно отец исполнительницы рассказал о неожиданной встрече. Владимир Фриске столкнулся с мужчиной, который заявил, что именно он должен был стать супругом Жанны. Неадекватный поклонник рассказал, что даже продумал, какие бы у них были дети.