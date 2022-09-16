Объявил бойкот на съемках: поступок Семена Фарады нашел неожиданную поддержку

Актер Семен Фарада отлично смотрелся в комедийных ролях — многие проекты с его участием любят до сих пор. К таким, например, относится и «Формула любви» Эльдара Рязанова. Но мало кто знает, что съемки этого проекта не обошлись без неприятного инцидента.

В разгар съемочного процесса исполнявший роль графа Калиостро Нодар Мгалоблишвили сломал ногу, после того как выпрыгнул из окна второго этажа. Актер сделал это, чтобы отблагодарить случайную прохожую, которая услышала его пение под гитару и принялась аплодировать. Оказавшись на земле, артист склонился над изумленной женщиной и поцеловал ей руку. Этот красивый жест обернулся неприятными последствиями: на следующий день на площадку Мгалоблишвили заявился с загипсованной ногой.

Чтобы обыграть эту ситуацию режиссер был вынужден менять ход повествования и вырезать сцены. Больше всего от этого пострадал именно Фарада. Тогда он решил объявить бойкот виновнику случившегося, который другие актеры охотно поддержали. Несмотря на то, что в итоге картина дошла до зрителя не в том виде, в котором задумывалась изначально, она обрела заметный успех.