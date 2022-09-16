Объяснялся в любви стулу не просто так: за что Гафт возненавидел «экранную» возлюбленную

Одна из главных ролей в жизни Валентина Гафта — Аполлон Сатанеев в киносказке «Чародеи». Знаменитости удалось блестяще перевоплотиться в интригана и даже показать чувства к ведьме Алене в исполнении Александры Яковлевой. Однако, как оказалось, в реальной жизни артист едва выносил свою коллегу и наотрез отказывался с ней работать.

Дело в том, что Яковлева постоянно не была подготовлена к съемкам. Она забывала текст и заставляла ждать ее на съемочной площадке. В итоге Гафт не выдержал и однажды схватил ее за горло, когда артистка в очередной раз не смогла вспомнить реплику.

Тот случай стал переломным для знаменитости. Он уверенно заявил режиссеру, что больше не окажется на площадке вместе с Яковлевой, поэтому их необходимо снимать по отдельности. Постановщик прислушался к Гафту и пошел ему навстречу: в большей части сцен диалоги артистов созданы с помощью монтажа.

При этом даже любовные сцены, как пишет Дзен-канал «Жизнь после славы», Гафт не хотел снимать с Яковлевой. Как оказалось, все признания он говорил не своей коллеге, а различным предметам. Например, однажды он рассказывал о своих чувствах стулу.