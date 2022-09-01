Объяснился сам: почему кумир миллионов женщин Максим Аверин так и не женился

После того, как Максим Аверин исполнил звездную роль в сериале «Глухарь» в 2008 году, он тут же обзавелся настоящей армией поклонниц. Особенно интриговал фанаток тот факт, что обаятельный и симпатичный актер был холост. До сих пор Аверин так и не завел семью, несмотря на все приписываемые ему романы. Особенно часто его сводят с партнершами по сериалу «Склифосовский»: то с Марией Куликовой, то с Анной Якуниной.

Но Аверин остается скрытным относительно личной жизни и не сообщает в интервью о своих подругах. Как оказалось, кумир миллионов женщин скептически настроен по поводу семьи. И одиночество актеру не мешает.

«Это все ерунда», — описал он брак в беседе с изданием «Вокруг ТВ ».

Аверин добавил, что из-за загруженного графика работы ему некогда сетовать об отсутствии детей или жены. А одиноким он себя не чувствует, так как всегда находится в обществе коллег или друзей. Что же касается отношений с женщинами, то Максим многозначительно называет себя крайне любвеобильным мужчиной.