Обвинения в адрес «Тома и Джерри» вызовут изумление: вот что вы не замечали

Харизматичный кот и бойкий мышонок уже более 80 лет популярны во всем мире. До сих пор «Тома и Джерри» пересматривают с удовольствием и ностальгией. Однако мультфильм неоднократно подвергался нападкам и обвинениям в самых страшных грехах.

Создателям не раз доставалось от зрителей и критиков за пропаганду расизма. Все наверняка помнят, что хозяйкой Тома была тучная темнокожая женщина преклонных лет. Кстати, ее прототипом стала Мамушка из легендарного фильма «Унесенные ветром». После обвинений в неполиткорректности мультипликаторы заменили героиню на ирландку, а недвусмысленные моменты отцензурировали.

Кроме того, и Том, и Джерри наносили блэкфейс, то есть грим, имитирующий темную кожу на лице. Такой жест некоторые тоже расценили как расистский. В защиту руководства студии MGM, где производили мультфильм, стоит отметить, что они стали первыми во всем Голливуде, кто нанял на работу темнокожего аниматора по имени Фрэнк Брэкстон.