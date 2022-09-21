Обвинения сняли спустя десятки лет: Софи Лорен оказалась за решеткой не просто так

Софи Лорен построила головокружительную карьеру в кинематографе и стала живой легендой. Однако был в жизни актрисы эпизод, о котором многие ее поклонники даже не догадываются. В свое время звезда предстала перед судом и оказалась в тюрьме.

Все началось в 1974 году, когда знаменитость и ее супруга Карло Понти обвинили в уклонении от уплаты налогов. Мужа актрисы признали виновным, назначив ему наказание в виде четырех лет тюрьмы и огромного штрафа. Лорен же оправдали, но, несмотря на это, за решеткой она все-таки побывала.

Знаменитость арестовали в аэропорту, обвинив в том, что она приобрела билет на самолет, оформив его на другое имя, чтобы скрыться от властей. Артистку приговорили к 30 дням заключения, однако спустя 18 суток отпустили на свободу.

Но после закрытия дела некоторые вопросы к Лорен у представителей налоговой службы все-таки остались. Актриса же пожелала окончательно снять с себя все обвинения и достигла поставленной цели. Спустя десятки лет суд признал законной злополучную декларацию о доходах артистки, поставив жирную точку в истории, которую сама Лорен называет «абсурдной».