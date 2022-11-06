Обвели вокруг пальца: российские звезды, которые стали жертвами альфонсов

Не всем звездным красавицам удалось найти достойного супруга – немало богатых и успешных женщин столкнулись с тем, что их мужчин больше интересовали деньги, а не любовь.

Пятым мужем Лолиты Милявской стал молодой фитнес-тренер Дмитрий Иванов. И все было хорошо, пока Лолита не узнала, что на ее деньги живет не только муж, но и его любовница.

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова в 36 лет вышла замуж за художественного руководителя одного из московских клубов Евгения Бодрова.

Пермяковой не только пришлось решать финансовые проблемы возлюбленного, но и терпеть его пьяные загулы.

В отношениях певицы Наргиз и ее мужа Филиппа Бальзано царила идиллия до тех пор, пока Наргиз не прославилась благодаря участию в шоу «Голос». Пока исполнительница гастролировала по России, супруг спускал ее деньги в Америке и содержал любовницу.

Актриса «6 кадров» Галина Данилова познакомилась с молодым турком Сейхуном Эзбером на отдыхе. Пара поженилась и была счастлива, но оказалось, что за спиной актрисы муж ей изменял. Когда правда всплыла, Данилова подала на развод, но алчный супруг успел распродать их совместно нажитое имущество.