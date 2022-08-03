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Киноафиша Статьи «Обуза для актрисы»: озвучено, почему у Алферовой и Абдулова не было детей

«Обуза для актрисы»: озвучено, почему у Алферовой и Абдулова не было детей

3 августа 2022 13:35
«Обуза для актрисы»: озвучено, почему у Алферовой и Абдулова не было детей

Людмила Поргина поделилась подробностями о личной жизни коллег.

Близкие друзья Александра Абдулова отмечали, что артист с молодости мечтал о детях. Он с удовольствием проводил время с малышами знакомых актеров и надеялся, что и у него будет большая семья. Как родную он воспитывал дочку Ксению от брака с Ириной Алферовой. А мечта Абдулова о собственном ребенке исполнилась всего за год до его смерти в 2008 году. Молодая супруга Юлия, на которой актер женился в 2006 году, родила дочку Евгению.

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По словам Людмилы Поргиной, отцом Абдулов мог стать и раньше — о пополнении он буквально умолял Алферову, в браке с которой прожил 17 лет. Но она не собиралась снова проходить через беременность и декрет. Вдова Николая Караченцова предположила, что Алферова просто не хотела делать большой перерыв в карьере.

«Ребенок — обуза для актрисы», — призналась Поргина в беседе с «Экспресс газетой».

Людмила привела собственный пример: ради рождения сына Андрея она на несколько лет отказалась от ролей в кино. Но Алферову, которая в итоге предпочла работу, она не осуждает.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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