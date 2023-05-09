Обустройте комнату мечты, а тест угадает вашу самую большую слабость

У каждого человека есть свои тайные слабости - скелеты в шкафу, как их еще метко называют. Интересно, что это выражение пришло в наш лексикон из-за границы. В русском языке для этой идиомы нет подходящего эквивалента, поэтому она прижилась в своем первозданном виде. Но как она появилась в речи иностранцев? Это история такая же загадочная, как любой скелет в шкафу - никто не может точно сказать, когда возникло это леденящее кровь выражение. В произведениях Шекспира и его современников оно ни разу не встречается, следовательно, родилось оно позднее. Дотошные исследователи нашли первое его упоминание в журнале 1816 года. Существует версия, что “скелетами в шкафу” мы обязаны британским врачам. Вплоть до конца девятнадцатого столетия они не могли проводить свои научные изыскания на трупах умерших людей, отдельные смельчаки прятали тела усопших в лабораториях, чтобы под шумок исследовать. А в разговорную речь идиома попала благодаря писателю Уильяму Теккерею, который полюбил ее и использовал очень часто.

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