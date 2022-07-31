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Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли

31 июля 2022 16:47
Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли

Максим Галкин получал свои миллионы не на телевидении.

Российский репортер Георгий Иващенко рассекретил информацию о доходах Максима Галкина, который вместе со своей семьей уехал из России. По его словам, основной заработок юмориста был совсем не от федеральных каналов, где Галкин успешно вел популярные телешоу, и не от концертов. Иващенко уверен, что свои миллионы супруг Аллы Пугачевой заработал на приватных корпоративах.

Поклонники Максима переживают, что артист может остаться без работы, даже если вернется на родину. В интервью порталу BLITZ+ Иващенко рассказал, что без денег Галкин точно сидеть не будет.

«Я уверен, что корпоративов у Максима Галкина будет огромное количество. Думаю, что для бизнесменов не составит труда пригласить его в Прибалтику, например, или куда угодно. Работы у Максима будет огромное количество, особенно на закрытых мероприятиях», — заявил он.

Недавно в сети появилась информация о том, что Максим снова начал выступать — правда, пока не в России. Концерты артиста запланированы как в Прибалтике, так и в более дальних странах, например, Англии или Ирландии.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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