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«Общий» сын с Райкиным: спустя годы Наталья Варлей раскрыла все карты

2 октября 2022 13:15
«Общий» сын с Райкиным: спустя годы Наталья Варлей раскрыла все карты

Варлей с трудом отмахивается от грязных сплетен.

Вторым мужем знаменитой актрисы Натальи Варлей стал Владимир Тихонов, появившийся на свет в семье легендарных артистов Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. У пары родился сын Василий, однако это не спасло брак актеров, распавшийся спустя 8 лет. Всему виной были вредные привычки Тихонова.

Спустя годы Варлей все еще преследует скандальный развод. В разговоре с изданием «Интервью» артистка поделилась, что ее до сих пор не может оставить в покое вдова Тихонова Наталья, распускающая слухи о семье Натальи Варлей.

«Сначала она постоянно говорила, что мой Вася — вовсе не сын Володи, а сын Коли Бурляева. Потом вдруг у нее поменялись показания — стала говорить, что сын Кости Райкина», — поделилась Варлей.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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