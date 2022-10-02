«Общий» сын с Райкиным: спустя годы Наталья Варлей раскрыла все карты
Варлей с трудом отмахивается от грязных сплетен.
Вторым мужем знаменитой актрисы Натальи Варлей стал Владимир Тихонов, появившийся на свет в семье легендарных артистов Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. У пары родился сын Василий, однако это не спасло брак актеров, распавшийся спустя 8 лет. Всему виной были вредные привычки Тихонова.
Спустя годы Варлей все еще преследует скандальный развод. В разговоре с изданием «Интервью» артистка поделилась, что ее до сих пор не может оставить в покое вдова Тихонова Наталья, распускающая слухи о семье Натальи Варлей.
«Сначала она постоянно говорила, что мой Вася — вовсе не сын Володи, а сын Коли Бурляева. Потом вдруг у нее поменялись показания — стала говорить, что сын Кости Райкина», — поделилась Варлей.