«Общий» сын с Райкиным: спустя годы Наталья Варлей раскрыла все карты

Вторым мужем знаменитой актрисы Натальи Варлей стал Владимир Тихонов, появившийся на свет в семье легендарных артистов Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой. У пары родился сын Василий, однако это не спасло брак актеров, распавшийся спустя 8 лет. Всему виной были вредные привычки Тихонова.

Спустя годы Варлей все еще преследует скандальный развод. В разговоре с изданием «Интервью» артистка поделилась, что ее до сих пор не может оставить в покое вдова Тихонова Наталья, распускающая слухи о семье Натальи Варлей.