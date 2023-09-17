Общий ребенок: Малахов перестал скрывать, что его связывает с Федоровой

Андрей Малахов крайне редко делает личное публичным. Долгое время поклонники даже не догадывались о том, что у женатого телеведущего и замужней Оксаны Федоровой есть общий ребенок.

Супруга Наталья Шкулева родила знаменитости сына Александра. Модель же воспитывает с мужем Андреем Бородиным дочь Елизавету и сына Федора. Звезды предпочитали молчать о том, что у них есть тайный сын. Неожиданно главный телевизионный сплетник страны не сдержался и выложил все как на духу.

Любопытное признание Малахов сделал в эфире своей программы. Он поведал о том, что у них вместе с обладательницей титула «Мисс Вселенная» есть крестный сын. Мальчика зовут Женей. Информацию о его родителях, возрасте и другие подробности супруг Шкулевой предусмотрительно скрыл. Однако добавил, что решение стать крестным сильно сблизило его с эффектной брюнеткой.