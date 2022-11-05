Общий ребенок: Малахов ошарашил честным признанием о связи с известной ведущей

Телеведущего Андрея Малахова и Ксению Собчак связывает давняя дружба – и это неудивительно, учитывая скандальную репутацию обеих звезд. Поздравляя Собчак с очередным днем рождения, Малахов напомнил об их общей тайне – ребенке.

Дело в том, что много лет назад ведущие принимали участие в шоу «Ребенок-робот».

Участниками программы становились известные люди, которые еще не успели обзавестись своими детьми – на несколько дней им предстояло стать родителями капризной куклы-робота. Одними из звездных мамочек и папочек были и Андрей Малахов с Ксенией Собчак, которые нянчились с роботом Максом.

Из Собчак вышла плохая мама, ведь она часто оставляла робота одного, а когда робот-малыш плакал, Ксения Анатольевна закрывала его лицо полотенцем. Надеемся, что с сыном Платоном она обращается бережнее.