Общих детей не будет: как выглядит жена Мартиросяна, которая младше него на четверть века

Георгий Мартиросян успел три раза связать себя узами брака. Его первой избранницей стала актриса Людмила Аристова, а второй — Татьяна Васильева. При этом артист не скрывает, что свое счастье нашел только в третьем браке с Натальей Мамоновой, которая младше на 25 лет.

Когда будущие супруги познакомились, Наталья занималась ресторанным бизнесом, однако Мартиросян предложил ей сменить место работы. Теперь она работает директором собственного мужа и полностью организует его карьеру.

Вне работы муж и жена также проводят все время вместе. Они занимаются воспитанием внука Адама, любят выезжать на природу и встречаться с друзьями. При этом они совсем не хотят общих наследников: по словам артиста, он уже далеко не молодой, чтобы воспитывать детей. К тому же у него и у Натальи есть дети от предыдущих отношений.

Снимками супруги Мартиросян делится в своих социальных сетях, так как сама Наталья держит личную жизнь в тайне. В комментариях к публикациям поклонники артиста не скупятся на комплименты, отмечая, как эффектно супруги выглядят вместе.