Общих детей не будет: как выглядит жена Мартиросяна, которая младше него на четверть века
Супруги вместе уже пять лет.
Георгий Мартиросян успел три раза связать себя узами брака. Его первой избранницей стала актриса Людмила Аристова, а второй — Татьяна Васильева. При этом артист не скрывает, что свое счастье нашел только в третьем браке с Натальей Мамоновой, которая младше на 25 лет.
Когда будущие супруги познакомились, Наталья занималась ресторанным бизнесом, однако Мартиросян предложил ей сменить место работы. Теперь она работает директором собственного мужа и полностью организует его карьеру.
Вне работы муж и жена также проводят все время вместе. Они занимаются воспитанием внука Адама, любят выезжать на природу и встречаться с друзьями. При этом они совсем не хотят общих наследников: по словам артиста, он уже далеко не молодой, чтобы воспитывать детей. К тому же у него и у Натальи есть дети от предыдущих отношений.
Снимками супруги Мартиросян делится в своих социальных сетях, так как сама Наталья держит личную жизнь в тайне. В комментариях к публикациям поклонники артиста не скупятся на комплименты, отмечая, как эффектно супруги выглядят вместе.