Общежитие слушает и не осуждает: этот ляп в «Москва слезам не верит» упускают 45 лет – присмотритесь к комнате после перепланировки (фото)

Легендарной мелодраме «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова уже исполнилось 45 лет. Фильм, получивший «Оскар» и народную любовь, знают наизусть миллионы зрителей. Но даже в этой культовой ленте нашлись забавные промахи, которые заметили лишь внимательные зрители.

Один из самых забавных ляпов связан с перепланировкой в комнате общежития. После перестановки мебели и замены штор зрители могут оценить результат, но тут-то и кроется одна деталь: в обновлённой комнате напрочь отсутствует верхнее освещение.

Никаких люстр или даже простых лампочек на потолке. Интересно, и чем они не угодили героиням? Тут сразу хочется вспомнить легендарную фразу:

«Хэллоу, общежитие слушает!».

А потом добавить: «...но не осуждает». В конце концов, хозяин – барин. Не понравились люстры, значит с глаз их долой.

Конечно, эта небольшая неточность ничуть не портит впечатления от фильма. Наоборот, она напоминает, что за созданием шедевров стоят простые люди, которым свойственно ошибаться. Но разве от этого картина Меньшова становится менее любимой? Однозначно нет.

