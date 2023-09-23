Общество разделилось пополам: вскрылись подробности смерти пенсионера, случившейся по вине Киркорова

У Филиппа Киркорова неоднозначная репутация в шоу-бизнесе. Поп-король не раз оказывался в эпицентре скандалов, но однажды выходка исполнителя привела к уголовному делу. Все произошло во время концерта звезды в казино Trump Taj Mahal в американском Атлантик-Сити.

Когда Киркоров спускался по лестнице в зрительный зал, он оттолкнул пожилого охранника. Томас Роджерс упал и потерял сознание. Несколько лет мужчина страдал от головных болей, перенес несколько операций и скончался в 2009 году. Громкая история спровоцировала судебное разбирательство.

Вынести решение предстояло суду присяжных. В итоге 51% из собравшихся решили, что Роджерс сам виноват в случившемся, тогда как 49% сочли, что российский певец должен понести ответственность. В шоу «Секрет на миллион» Филипп Киркоров признался, что шесть лет после трагедии жил в ужасе и с тех пор многое переосмыслил в своей жизни.