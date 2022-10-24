Общественный транспорт подвел: «Место встречи изменить нельзя» могло стать другим

Станислав Говорухин снимал картину «Место встречи изменить нельзя» в условиях очень скромного бюджета. На работу над масштабным детективом выделили сущие копейки, поэтому на съемках экономить пришлось на всем. Создатели ленты искусно маскировали недостаток финансов, поэтому большинство зрителей этого даже не заметило.

На бедственное положение дел съемочной группы можно обратить внимание лишь по общественному транспорту. В эпизодах фильма на не очень оживленных дорогах мелькает одинаковый трамвай, как будто в Москве в послевоенные годы ходил лишь один и тот же красный вагон. Поэтому в сцене с арестом Кирпича постановщик постарался максимально акцентировать кадр на толпе пассажиров, заслоняющих пресловутый трамвай.

При этом в ленте были показаны настоящая милицейская машина и паровоз внушительных размеров. Поэтому экономия на трамвае была оправданна. Кстати, этот же самый вагон позже «снимался» и в «Покровских воротах» у Михаила Козакова.