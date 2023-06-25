Общественница Шура из «Служебного романа» в молодости могла сразить любого: сложно устоять

Роль общественной активистки Шуры из «Служебного романа» досталась актрисе Людмиле Ивановой. Этой шустрой героине было отведено не так много экранного времени, но она успела полюбиться зрителям. Благодаря Шуре Иванова получила негласное звание «королева эпизодов».

Популярность пришла к актрисе уже после 40 лет, поэтому она запомнилась зрителям как дама в возрасте. А ведь свой путь в кино Иванова начала еще в 25 лет: ее дебютом стала картина «Добровольцы».

Людмиле Ивановне досталась эпизодическая роль комсомолки. Узнать в этой девушке-брюнетке легендарную Шурочку просто невозможно. Юная Иванова могла похвастаться стройной фигурой и выразительными чертами лица. И уже тогда были видны ее уникальная харизма и артистичность. Неудивительно, что в молодости актриса пользовалась популярностью у мужчин: ее яркая индивидуальность могла покорить любого.

Поклонники звезды помнят и любят ее до сих пор. «Чудо-актриса была!», «Роскошная роль в „Полетах во сне и наяву“», — пишут об Ивановой пользователи Сети.