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Киноафиша Статьи «Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем

«Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем

23 июля 2025 11:50
«Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем

Сходств нашлось немало. Но речь не о плагиате.

Советские мультфильмы для многих россиян — как бабушкины сказки: простые, добрые и почему-то не забываются даже с годами. Смотришь — и вспоминаешь не только мультфильм, а себя маленького на ковре перед телевизором.

Но оказывается, не только у нас особое отношение к анимации СССР: иностранцы тоже проникаются любовью к этим фильмам. А один из них — и вовсе вызывает у них ассоциации с самим Диснеем.

Речь о «Коньке-Горбунке» — мультфильме 1947 года, снятом Иваном Ивановым-Вано. Это волшебная история о простом пареньке Иванушке и его чудесном помощнике, основанная на сказке Петра Ершова. У мультфильма высокий рейтинг за рубежом (например, на IMDb — 7.3), и его часто называют жемчужиной советской анимации.

«Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем

Мультфильм, снятый по поэтической сказке и наполненный фольклорными мотивами, за границей оказался одним из самых популярных советских анимационных фильмов.

Иностранцы даже сравнивают автора работы, режиссёра Ивана Иванова-Вано, с Уолтом Диснеем, отмечая его мастерство и внимание к деталям:

«Иванова-Вано часто называли “русским Уолтом Диснеем” за его внимание к деталям и преданность жанру сказки. Действительно, русские и западные сказки, легенды и басни были его любимыми темами — как и у самого Диснея.

Ещё одна причина для сравнения — общее техническое мышление. Как и Дисней, Иванов-Вано увлекался полнометражными фильмами с “полной” анимацией — 24 кадра в секунду, без упрощений, с визуальными эффектами и настоящим размахом».

«Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем

Такие сравнения — не просто лестный комплимент, а подтверждение того, что даже в далёкие 40-е в Советском Союзе создавали анимацию мирового уровня. И сегодня, спустя десятилетия, «Конёк-Горбунок» по прежнему держит высокую планку.

Ранее мы писали: «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест)

Фото: Кадры из мультфильма «Конёк-Горбунок» (1947)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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