Общаются ради выгоды: у Семчева есть внебрачный сын, которого он бросил до рождения (фото)

Александр Семчев не скрывает своего внебрачного сына Павла. Впервые артист стал отцом еще до того, как обрел славу. В 20 лет он еще не был готов к созданию семьи, поэтому оставил свою беременную возлюбленную Татьяну Можинову и уехал покорять столицу.

Принимать участие в воспитании ребенка звезде было некогда, но от алиментов он никогда не уклонялся. Первая встреча родственников состоялась, когда актер приехал в Вышний Волочек с гастролями. Тогда мальчик, которому было 14 лет, поднялся на сцену с цветами и представился.

Лицедей отвел юношу за кулисы, где у них состоялся разговор по душам. Но радости Семчев не испытал. Напротив, он ощутил сильный дискомфорт от случившегося.

Впоследствии отец и сын засветились не на одном ток-шоу. На съемки они шли, чтобы получить солидный гонорар за свои откровения. Общаются Семчев и Можинов только ради выгоды. Теплые взаимоотношения между ними так и не сложились.

К слову, Павел не пошел по стопам родителя и стал железнодорожником. Также известно, что у него есть дочь.