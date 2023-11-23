Общаются ради выгоды: у Семчева есть внебрачный сын, которого он бросил до рождения (фото)
Свою первую встречу никогда не забудут.
Александр Семчев не скрывает своего внебрачного сына Павла. Впервые артист стал отцом еще до того, как обрел славу. В 20 лет он еще не был готов к созданию семьи, поэтому оставил свою беременную возлюбленную Татьяну Можинову и уехал покорять столицу.
Принимать участие в воспитании ребенка звезде было некогда, но от алиментов он никогда не уклонялся. Первая встреча родственников состоялась, когда актер приехал в Вышний Волочек с гастролями. Тогда мальчик, которому было 14 лет, поднялся на сцену с цветами и представился.
Лицедей отвел юношу за кулисы, где у них состоялся разговор по душам. Но радости Семчев не испытал. Напротив, он ощутил сильный дискомфорт от случившегося.
Впоследствии отец и сын засветились не на одном ток-шоу. На съемки они шли, чтобы получить солидный гонорар за свои откровения. Общаются Семчев и Можинов только ради выгоды. Теплые взаимоотношения между ними так и не сложились.
К слову, Павел не пошел по стопам родителя и стал железнодорожником. Также известно, что у него есть дочь.