Общая беда породнила Волочкову с Орбакайте: их поймет каждая женщина

Мало кто знает, что Анастасию Волочкову и Кристину Орбакайте объединяет одна женская беда. Речь идет о тонких проблемных волосах, которые усложняют жизнь обеих звезд. Как они с этим справляются?

Орбакайте всегда старается выглядеть безупречно, причем с годами ее образ становится благороднее. Раньше Кристина пользовалась накладными шиньонами, чтобы волосы выглядели гуще и пышнее. Но сегодня дочь Примадонны выбирает естественность, ограничиваясь окрашиванием и легкой небрежностью. К тому же ей повезло с парикмахером, который помог подобрать певице подходящий оттенок.

А вот о Волочковой этого сказать нельзя. Покраску своих волос «женщина-шпагат» доверяет соседке. И результат, мягко говоря, плачевный. Прическа Анастасии выглядит зализанной, а желтизна волос добавляет долю комичности. Так что методы Волочковой лучше не брать на вооружение.

С проблемой тонких волос сталкиваются многие женщины, и звезды не исключение. Однако кто-то из них искусно справляется с задачей, а другие смешат публику своей «укладкой».