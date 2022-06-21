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Киноафиша Статьи «Общаться невозможно»: правда о состоянии Алибасова вышла наружу

«Общаться невозможно»: правда о состоянии Алибасова вышла наружу

21 июня 2022 10:30
«Общаться невозможно»: правда о состоянии Алибасова вышла наружу

Коллеги артиста не стали скрывать всю правду.

Наталья Фатеева прокомментировала состояние Бари Алибасова. Как оказалось, знаменитость давно перестала поддерживать связь с продюсером.

Долгие годы Фатеева и Алибасов были близкими друзьями. Они поддерживали друг друга в сложных жизненных ситуациях, а музыкант даже ухаживал за артисткой, когда та была вынуждена начать передвигаться на костылях. Однако, как оказалось, в последнее время актриса прекратила свои отношения с музыкантом. Все дело в поведении самого Алибасова. По словам знаменитости, продюсер очень сильно изменился за последнее время и страдает от «старческого слабоумия».

«С ним вообще невозможно общаться», — признается Фатеева в беседе с порталом Prozvezd.info.

Также артистка обратила внимание, что больше не следит за личной жизнью бывшего друга. Собеседница издания уже давно перестала смотреть телевизор, а специально находить в интернете новости про Алибасова не считает нужным.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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