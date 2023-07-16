Обрюзгший старик: редкое фото сына Высоцкого неприятно удивило народ

Владимир Высоцкий был женат несколько раз, но лишь вторая супруга подарила ему наследников. В этом браке появились единственные дети барда Аркадий и Никита. Оба связали свою жизнь с кино, однако публика больше знает о младшем отпрыске Высоцкого.

Никита Владимирович стал актером, режиссером и сценаристом. Его можно увидеть в картинах «Тесты для настоящих мужчин», «Дом солнца», «Союз спасения. Время гнева» и в других. Также он написал сценарий для нашумевшей ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Совсем скоро актер отметит свое 59-летие, но выглядит он как обрюзгший старик.

У Никиты Владимировича тучное тело, седеющая и редеющая шевелюра на голове и неопрятная щетина на лице. Если раньше, по словам возмущенных поклонников, его сходство с отцом явно улавливалось, то теперь от него не осталось и следа.

Высоцкий-младший редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что, как и отец, он был женат несколько раз. Также у артиста четверо детей — три сына и одна дочь.