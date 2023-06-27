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Обрюзгший старик: от Хворостюка из «Солдат» остались лишь воспоминания

27 июня 2023 08:00
Обрюзгший старик: от Хворостюка из «Солдат» остались лишь воспоминания

Актер с лишним весом застрял на вторых ролях.

Капитан Хворостюк в исполнении Бориса Эстрина появился в сериале «Солдаты» с самой первой серии. С каждым новым призывом офицер из военкомата неизменно появлялся в своей роли и полюбился зрителям по всей стране.

Сегодня актеру 51 год, и он мало напоминает бравого капитана. На голове Эстрина появилась внушительная лысина, а его габариты увеличились по меньшей мере вдвое. При таком лишнем весе артист выглядит существенно старше своих лет.

Обрюзгший старик: от Хворостюка из «Солдат» остались лишь воспоминания

За всю карьеру, которая началась еще в 90-е годы, Борис Эстрин сыграл более восьми десятков ролей в фильмах и сериалах, но немногие из них запомнились зрителям. Чаще всего актеру отводили второстепенные или и вовсе эпизодические роли — он появлялся в сериях «Маргоши» и «Дальнобойщиков».

Проекты с участием актера выходят почти каждый год, но выше роли второго плана ему так и не удалось подняться.

Фото: кадр из фильма «Запасный выход» (2022), кадр из сериала «Солдаты»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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