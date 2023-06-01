Обрюзг и располнел: на звезду «6 кадров» без слез не взглянешь

Харизматичный актер Эдуард Радзюкевич был главной звездой шоу «6 кадров». После закрытия проекта артист появлялся во многих сериалах и фильмах, однако десять лет назад он внезапно пропал с радаров. Недавно Радзюкевич, наконец, дал о себе знать, но его почти никто не узнал.

Дело в том, что 57-летний актер сильно располнел, обрюзг и поседел — Эдуарда Владимировича не признали даже его верные поклонники. Он утратил былое обаяние и свою неумную энергию. Что же произошло с некогда любимым артистом многих россиян?

Радзюкевич долгое время страдал от алкогольной зависимости. Это привело к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации. Ходили слухи, что у артиста случился инсульт, но позднее эту информацию опровергли.

Актер приложил все усилия и избавился от пагубной зависимости, однако следы бурного прошлого навсегда отпечатались на его лице. Теперь Эдуард совсем другой человек, а тот энергичный актер с блестящим чувством юмора остался в воспоминаниях.