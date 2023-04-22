Обрюзг и постарел: советский Том Сойер уже не тот озорной мальчишка (фото)

Слава настигла Федора Стукова еще в детстве. Именно он исполнил роль Тома Сойера в картине Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Зрители были очарованы внешностью юного артиста, которого после премьеры фильма завалили предложениями о работе.

Так, Стуков принял участие в ленте «Пеппи Длинныйчулок» и в других знаменитых фильмах, а после окончания школы поступил в училище имени Щукина. Стуков активно строил актерскую карьеру, но несколько лет назад решил переквалифицироваться и стать режиссером.

Работа по ту сторону камеры пришлась по вкусу знаменитости: он, например, снял сериалы «Как я встретил вашу маму», «Пекарь и красавица», а последней его работой стали «Американцы».

Прошедшие годы сказались не только на карьере, но и на внешности артиста. 50-летний Стуков давно потерял свое детское очарование и страдает от лишнего веса. В успешном режиссере уже с трудом можно узнать предприимчивого Тома Сойера, ставшего героем для мальчишек всего СССР.