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Киноафиша Статьи Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)

Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)

29 июня 2023 14:15
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)

Звезде советуют сменить имидж.

Сериал «Кухня» прославил Виктора Хориняка на всю страну. Актер был невероятно привлекателен в образе бармена и сомелье Константина. Неудивительно, что его карьера пошла в гору.

Артист продолжает активно сниматься, но тем не менее у фанатов появился повод для беспокойства. Многие из них обращают внимание на то, что звезда экрана совсем запустил себя.

Снимки знаменитости в социальных сетях уже не восхищают подписчиков. Интернет-пользователи не без сожаления отмечают, что любимец прекрасных дам оброс и резко сдал. От былой красоты актера, увы, ничего не осталось — и поклонники больше не узнают в нем того самого рыжего из «Кухни».

Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)

«Неужели это Костя», «Не могу представить, что это и есть наш Костя», «При встрече не узнала бы», «Без бороды лучше», «Надо стрижку сменить», «Робинзон Крузо», — критикуют фолловеры звезду.

Фото: Кадры из сериала «Кухня», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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