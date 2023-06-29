Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Звезде советуют сменить имидж.
Сериал «Кухня» прославил Виктора Хориняка на всю страну. Актер был невероятно привлекателен в образе бармена и сомелье Константина. Неудивительно, что его карьера пошла в гору.
Артист продолжает активно сниматься, но тем не менее у фанатов появился повод для беспокойства. Многие из них обращают внимание на то, что звезда экрана совсем запустил себя.
Снимки знаменитости в социальных сетях уже не восхищают подписчиков. Интернет-пользователи не без сожаления отмечают, что любимец прекрасных дам оброс и резко сдал. От былой красоты актера, увы, ничего не осталось — и поклонники больше не узнают в нем того самого рыжего из «Кухни».
«Неужели это Костя», «Не могу представить, что это и есть наш Костя», «При встрече не узнала бы», «Без бороды лучше», «Надо стрижку сменить», «Робинзон Крузо», — критикуют фолловеры звезду.