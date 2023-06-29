Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)

Сериал «Кухня» прославил Виктора Хориняка на всю страну. Актер был невероятно привлекателен в образе бармена и сомелье Константина. Неудивительно, что его карьера пошла в гору.

Артист продолжает активно сниматься, но тем не менее у фанатов появился повод для беспокойства. Многие из них обращают внимание на то, что звезда экрана совсем запустил себя.

Снимки знаменитости в социальных сетях уже не восхищают подписчиков. Интернет-пользователи не без сожаления отмечают, что любимец прекрасных дам оброс и резко сдал. От былой красоты актера, увы, ничего не осталось — и поклонники больше не узнают в нем того самого рыжего из «Кухни».