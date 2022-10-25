Обрили наголо и заставили рыдать: куда пропал Иванушка из «Марьи-искусницы»

В копилке Виктора Перевалова более 60 проектов, но особое место среди них занимает картина «Марья-искусница». Считается, что именно она открыла актеру дорогу в мир большого кино.

В ленте артист воплотил Иванушку, сына главной героини, в честь которой и названа лента. На тот момент Перевалову было 10 лет, и на съемочной площадке ему пришлось несладко. Перед началом работы юного актера обрили наголо под парик, после чего отправили восвояси и сказали возвращаться лишь через три дня.

За это время артист обгорел под палящим солнцем, из-за чего ему было больно носить накладку из волос, котомку на плечах и грубую льняную рубаху. Позднее Перевалов признался, что ему то и дело хотелось плакать, поэтому он не мог дождаться сцен, где его герой рыдал. Тогда актер, наконец, мог отвести душу.

Последними в карьере знаменитости стали незаконченный проект «Жизнь людей» и фильм «Хранимые судьбой», который вышел на экраны уже после смерти Перевалова. Актер скончался летом 2010 года на 62-м году жизни.