Обрек Степаненко на одиночество: правду о прошлом Петросяна предали огласке

После развода с Еленой Степаненко юморист Евгений Петросян снова женился и стал отцом во второй раз. Артистка же не спешит вдаваться в детали личной жизни, однако, по слухам, нового избранника она так и не встретила.

Телеведущая поддерживает связь с дочерью Петросяна от первого брака Виталиной. Своих детей у знаменитости нет. Как оказалось, вина за это лежит на плечах Петросяна. Правду о прошлом известного шоумена, наконец, предали огласке.

Выяснилось, что в 90-е Степаненко могла стать матерью, но Петросян выступил против. Артист был слишком поглощен работой и не желал, чтобы возлюбленная, которая была и его коллегой, уходила в декрет. В результате он отговорил жену рожать ребенка, чем обрек ее на одиночество.

Об этом корреспондентам «Комсомольской правды » рассказал Анатолий Демидов. Режиссер предположил, что в итоге Степаненко пожалела о своем выборе. «Уверен, спустя время она ругала себя, что послушалась мужа», — подытожил он.