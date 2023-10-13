Обречены стать миллионерами: с середины октября эти знаки зодиака будет преследовать удача

Марс в скорпионе гарантирует, что вторая половина октября станет для большинства большим испытанием. Но некоторым знака зодиака сильно повезет. Перед ними встанет только один проблемный вопрос: а куда тратить все эти деньги?

Удача будет преследовать по пятам двух представителей зодиакального круга. В число счастливчиков попали Овны и Скорпионы. Если их сфера деятельности касается экономики, финансов и бизнеса, то они буквально обречены стать миллионерами.

Сейчас наступает идеальное время, чтобы приступить к осуществлению своих грандиозных планов. Но есть условие: важно не идти напролом как танк.

Применяйте хитрую тактику, действуйте последовательно и обдуманно. Шансы улучшить свое благосостояние взлетят до небес у тех, кто тщательно просчитает все риски и семь раз отмерит, прежде чем один раз отрезать.