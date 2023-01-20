Обречены прославиться: эти знаки Зодиака чаще других становятся звездами

Представители этих знаков рождены, чтобы блистать на экране и на сцене.

В мире множество талантливых людей, обладающих всеми данными для того, чтобы стать звездой. Однако настоящее признание публики и мировую известность получают лишь единицы. По мнению астрологов, дело здесь не только в удаче и выдающихся вокальных, актерских или иных данных, но и в знаке зодиака. Люди, появившиеся на свет под определенными созвездиями, становятся знаменитостями гораздо чаще, чем соседи по гороскопу.

Овен

Яркие и харизматичные Овны как будто рождены для того, чтобы выступать перед публикой и заряжать поклонников своей удивительной энергетикой. Из представителей огненного знака получаются отличные актеры, певцы, телеведущие. Что немаловажно, у Овнов достаточно крепкие нервы для того, чтобы выдержать испытание славой, не заболеть “звездной болезнью” и не обращать внимание на хейтеров. Они прирожденные лидеры, поэтому выбирают сольную карьеру и получают главные роли.

Именно под этим знаком появились на свет такие запоминающиеся знаменитости, как Леди Гага, Элтон Джон, Кира Найтли, Баста, Валерия, Михаил Шуфутинский и многие другие.

Лев

Представители огненного знака обожают находиться в центре всеобщего внимания. Неудивительно, что они выбирают для себя публичные профессии. Темпераментные, оригинальные, обаятельные, они легко добиваются известности. Многие звезды-Львы склонны к эпатажу, они считают, что неважно, что о них говорят - главное, чтобы говорили.

Под этим знаком родились такие знаменитости, как королева перевоплощений и смелых образов Мадонна, Антонио Бандерас, Пьер Ришар, Анна Плетнева, Марк Тишман, Андрей Кончаловский.

Какую бы сферу искусства или шоу-бизнеса ни выбрали Львы, они обязательно добиваются в ней успеха.

Рак

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, на первый взгляд кажутся довольно скромными и сдержанными. Но, возможно, именно это качество дает им возможность аккумулировать внутри энергию, очень много энергии, и выплескивать ее, оказавшись на сцене перед многотысячной аудиторией или перед камерой на съемочной площадке. Это очень творческий и глубоко чувствующий знак, к тому же невероятно трудолюбивый, благодаря этому он добивается в своей профессии невиданных высот.