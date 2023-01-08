Обречены на вечное одиночество: печальная участь ждет мужчин с этими именами

Бывает, что у мужчины нет никаких недостатков: он находится на хорошем счету у руководства или строит собственный бизнес, обладает приятной внешностью и следит за собой, после рабочего дня вместо дивана отправляется в спортзал… Одним словом, он наделен множеством положительных качеств, но при этом в личной жизни у него полный штиль. “Неужели женщины не замечают такой редкий экземпляр?” - невольно появляется в голове мысль. По мнению экспертов в области эзотерики и непознанного, причины одиночества мужчины могут скрываться… в его имени. Некоторые мужские имена обладают энергетикой, которая притягивает к их носителю все что угодно, только не любовь и личное счастье.

Валерий

Обладатели мужского имени Валерий - как раз из тех, кого можно назвать завидными женихами. Они не обделены ни умом, ни внешностью, ни материальным достатком. Казалось, что еще дамам надо? По словам экспертов, все дело в том, что Валерий слишком часто зациклен лишь на себе любимом. Он считает, что вторая половинка все равно никуда от него не денется, и ведет себя эгоистично.

Вот только он крупно ошибается - и остается один.

Егор

Мужчины, нареченные именем Егор, что назывется, “с двойным дном”. На первый взгляд это заботливые и внимательные поклонники, которые всегда придут на помощь возлюбленной. Но как только Егор понимает, что барышня “попалась на крючок”, он показывает свое истинное лицо. Мелочный, жадный, меркантильный - неудивительно, что от такого “завидного” кавалера обманутые женщины торопятся унести поскорее ноги.

Марат

Носители имени Марат - парни слишком свободолюбивые для того, чтобы решиться на серьезные отношения. Обладатель этого имени стремится покорить как можно больше женских сердец, поэтому ждать от него верности одной-единственной не стоит. Если избранница поймет, что Марат снова решит отправиться налево, уйдет не раздумывая.

Ведь переделать этого мужчину попросту невозможно, он остается верен лишь самому себе.

Мирон

В парнях, которые носят имя Мирон, преобладает агрессивное начало. Они не прочь с кем-нибудь поговорить на повышенных тонах, поразмахивать кулаками, а то и в настоящую драку броситься. Женщинам такие представители сильного пола кажутся опасными и неуравновешенными. Рядом с ними сложно чувствовать себя в безопасности.