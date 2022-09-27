Обречены на расставание: вот какие знаки зодиака совсем друг другу не подходят
Астрологи рассказали, какие знаки ни за что не уживутся вместе.
Чтобы найти свою вторую половинку, необходимо обращать внимание не только на общность взглядов и интересов, планы на будущее и черты характера, но и на дату рождения. Астрологи убеждены, что некоторые знаки зодиака никогда не смогут построить крепкие и гармоничные отношения - слишком уж они разные. Рассказываем, какие три пары изначально обречены на скорое расставание.
Рыбы и Водолей
Представители воздушного и водного знаков - соседи по гороскопу, однако взаимопонимания между ними нет и в помине. Водолей строптив и самоуверен, в жизни придерживается своих собственных правил, которые известны только ему.
Кроме того, для этого знака в целом характерен оптимистичный взгляд на мир - Водолей видит его в ярких красках, он любопытен и непостоянен в своих привязанностях.
Для чувствительных и верных Рыбок отношения с уроженцами этого знака станут настоящим испытанием на прочность - они постоянно требуют к себе внимания, которого Водолей не сможет им дать. Многочисленные ссоры в этой паре в итоге приведут к конфликту.
Телец и Овен
Эти два знака тоже расположены в гороскопе совсем рядышком. Поначалу они могут показаться друг другу вполне привлекательным вариантом. Телец решит, что огненный Овен привнесет в его жизнь пикантность и страсть, а тот, в свою очередь, понадеется, что земной знак его хоть немного уравновесит. Однако от своей природы не уйти - оба этих знака удивительно упрямы.
Немного пожив бок о бок с зодиакальным соседом, они поймут, что несовместимы друг с другом, а отношения вместо радости доставляют сплошные проблемы.
Когда Овен и Телец расстанутся, вздохнут с облегчением. А вместе с ними и все окружающим, которым токсичность этого союза сразу бросилась в глаза.
Рак и Весы
Домашний Рак и эксцентричные Весы - хуже пары просто не придумаешь. Чувствительные представители водного знака нуждаются в том, чтобы партнер относился к ним с тем же трепетом, что и они к нему, умел читать их мысли и предугадывать желания. Однако любознательные и непостоянные Весы настолько погружены в свой богатый внутренний мир, что им не Рака вовсе.
Водный знак будет обижаться на воздушный и обвинять его в равнодушии, однако тот в ответ сможет лишь руками развести - мол, если я такой, что ж тут поделать?
Самый правильный ответ на этот вопрос - расставаться, чтобы не копить друг на друга обиды.