Обречены на расставание: вот какие знаки зодиака совсем друг другу не подходят

Чтобы найти свою вторую половинку, необходимо обращать внимание не только на общность взглядов и интересов, планы на будущее и черты характера, но и на дату рождения. Астрологи убеждены, что некоторые знаки зодиака никогда не смогут построить крепкие и гармоничные отношения - слишком уж они разные. Рассказываем, какие три пары изначально обречены на скорое расставание.

Рыбы и Водолей

Представители воздушного и водного знаков - соседи по гороскопу, однако взаимопонимания между ними нет и в помине. Водолей строптив и самоуверен, в жизни придерживается своих собственных правил, которые известны только ему.

Кроме того, для этого знака в целом характерен оптимистичный взгляд на мир - Водолей видит его в ярких красках, он любопытен и непостоянен в своих привязанностях.

Для чувствительных и верных Рыбок отношения с уроженцами этого знака станут настоящим испытанием на прочность - они постоянно требуют к себе внимания, которого Водолей не сможет им дать. Многочисленные ссоры в этой паре в итоге приведут к конфликту.

Телец и Овен

Эти два знака тоже расположены в гороскопе совсем рядышком. Поначалу они могут показаться друг другу вполне привлекательным вариантом. Телец решит, что огненный Овен привнесет в его жизнь пикантность и страсть, а тот, в свою очередь, понадеется, что земной знак его хоть немного уравновесит. Однако от своей природы не уйти - оба этих знака удивительно упрямы.

Немного пожив бок о бок с зодиакальным соседом, они поймут, что несовместимы друг с другом, а отношения вместо радости доставляют сплошные проблемы.

Когда Овен и Телец расстанутся, вздохнут с облегчением. А вместе с ними и все окружающим, которым токсичность этого союза сразу бросилась в глаза.

Рак и Весы

Домашний Рак и эксцентричные Весы - хуже пары просто не придумаешь. Чувствительные представители водного знака нуждаются в том, чтобы партнер относился к ним с тем же трепетом, что и они к нему, умел читать их мысли и предугадывать желания. Однако любознательные и непостоянные Весы настолько погружены в свой богатый внутренний мир, что им не Рака вовсе.

Водный знак будет обижаться на воздушный и обвинять его в равнодушии, однако тот в ответ сможет лишь руками развести - мол, если я такой, что ж тут поделать?

Самый правильный ответ на этот вопрос - расставаться, чтобы не копить друг на друга обиды.