Обречены на одиночество: этим знакам Зодиака уготовлена печальная судьба

В современном мире многие люди выбирают одиночество вполне осознанно - им комфортно находиться наедине с собой и они не нуждаются в чьем-либо обществе. Но все же в большинстве случаев одиночество не является личным выбором человека, а скорее, становится нежелательным, и, увы, печальным результатом. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые чаще всего оказываются в такой ситуации.

Овен

Представители огненного знака - в принципе свободолюбивые и независимые люди. Сложный и взрывной характер не позволяет им ужиться под одной крышей хоть с кем-нибудь. Вернее, Овен вполне мог бы жить, командуя и повелевая своей второй половинкой или соседом, а вот те вряд ли долго выдержали бы такое испытание.

Чтобы избежать одиночества, астрологи советуют Овну прислушиваться не только к себе, но и к другим людям.

Рак

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, известны своей чувствительностью и эмоциональностью. Они очень внимательны и заботливы к близким людям, но вместе с тем ранимы и обидчивы. Уроженцы водного знака требуют к себе такого трепетного отношения, что далеко не каждый партнер способен его дать.

И все же у Раков есть шанс обрести свое счастье, если они научатся меньше требовать от избранника.

Дева

“Сам себе злобный Буратино”, - так можно вкратце охарактеризовать Деву. Представители земного знака сами с легкостью разбрасываются людьми, мол, этот слишком скучный, этот безответственный, третий тоже такой-сякой… Девы не замечают реальных достоинств окружающих, концентрируясь на их недостатках, которые, как известно, бывают у всех.

И в итоге остаются в одиночестве.

Козерог

Уроженцы этого земного знака с головой погружаются в работу. Карьерные амбиции они ставят превыше взаимоотношений с людьми, поэтому неудивительно, что на полках и стенах у Козерога полно дипломов и наград, а вот фотографий с близкими людьми - ни одной.

Чтобы не превратиться в старую деву, представителям знака важно научиться открываться другим людям.

Рыбы

Мечтательные Рыбки часто витают в облаках. В своих грезах они проживают целую жизнь, которая кажется им намного интереснее и ярче реальной. Однако рано или поздно воздушные замки развеются, Рыбам придется оглянуться вокруг и констатировать, что рядом с ними никого нет.