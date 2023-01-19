Обречены на бедность: топ-3 знака Зодиака, которые берут и не отдают кредиты

С появлением кредитов, безусловно, приобрести необходимый, но слишком дорогой товар стало проще - но только для тех, кто умеет грамотно распоряжаться своими деньгами. А вот для людей, которые постоянно в долгах, как в шелках, займы могут обернуться испорченной репутацией и кредитной историей. Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака взятые в долг или кредит средства - не панацея. Они будут тратить все до копеечки, а потом снова искать деньги, чтобы погасить старые задолженности. Рассказываем, представители каких знаков обречены на этот замкнутый круг.

Близнецы

Представители воздушного знака - из тех, кто живет не по средствам. Они не привыкли отказывать себе в “хотелках”, поэтому то и дело берут деньги в долг или кредит, чтобы безболезненно потратить их на желанную вещь. Копить на крупные приобретения для Близнецов не вариант - им нужно получить все сейчас, сию минуту, а пока нужная сумма появится, все желание пропадет… Куда более подходящим вариантов для этого знака кажется взять кредит и расплачиваться за него несколько лет.

Вот только неумение и нежелание сдерживать свои аппетиты может сыграть с ними злую шутку и посадить в долговую яму.

Лев

Король зодиака должен жить роскошно - такой стереотип укоренился в сознании не только разных знаков, но и самого Льва. Если представитель огненной стихии не дотягивает до той планки, которую нарисовал в своем воображении, то он стремится достичь ее всеми способами.

В том числе с помощью кредитов - полученные средства Лев тратит на дорогие гаджеты и брендовые вещи, с помощью которых можно создать у окружающих иллюзию собственной успешности.

Как только этот знак погашает один кредит, сразу же берет другой - и выбраться из этого порочного круга не может.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, относятся к деньгам без большого пиетета - для них они лишь средство в достижении целей. Вот только эта философия никак не вяжется с неумением знака вести свою личную бухгалтерию.

Они тратят деньги не раздумывая, уверенные в том, что при необходимости всегда смогут взять кредит и восполнить нехватку средств.

Однако представители огненного знака могли бы научиться планировать свой бюджет и легко обходиться без помощи банков и других организаций по займам. Единственное, что мешает им это сделать - отсутствие самодисциплины.